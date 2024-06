Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una forte condanna agli sfottò che nelle ultime ore si sono registrate per le strade di Ceriano. Arriva dal nuovo sindaco Massimiliano Occa.

In una missiva ai cittadini, condivisa anche sui social, il primo cittadino rimarca la sua forte condanna e annuncia la mobilitazione della polizia locale: “Care e cari Cerianesi, in questi giorni frenetici dopo lo straordinario risultato di lunedì, non ho avuto ancora un attimo per ringraziarvi come avrei voluto per la fiducia e il sostegno accordatomi, ma quel momento arriverà presto! Si apre una stagione ricca di impegni che, insieme alla squadra che mi ha accompagnato finora, sono pronto ad affrontare con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto.

Proprio alla luce di questo, le mie prime parole “pubbliche” non possono che rivolgersi a quanto sta accadendo in queste ore nelle vie di Ceriano. Ho appreso questa mattina del volantino che nottetempo è stato apposto nei pressi dell’abitazione del consigliere Cattaneo, raffigurante il volto dello stesso e uno sfottò celebrante la vittoria di Orizzonte Comune – Ceriano Laghetto alle recentissime elezioni.

Altri, mi riferiscono, ne stanno spuntando per il paese. Come Sindaco, dopo aver provveduto a incaricare il corpo di polizia locale di togliere i volantini, intendo condannare esplicitamente questi gesti. Negli ultimi anni di amministrazione Lega siamo stati abituati ad una politica fondata sulla demonizzazione dell’avversario, fatta di un’aggressività che ha frustrato i cittadini. La stessa campagna elettorale della coalizione che appoggiava il candidato sindaco Cattaneo ne è stato un esempio deprecabile. Non è tuttavia il tipo di gestione dei rapporti tra le parti che intendo perpetuare durante il mio mandato, anzi.

In netta contrapposizione con gli ultimi anni, ritengo fondamentale avere in consiglio comunale un’atmosfera quanto più possibile collaborativa per poter davvero fare il bene di Ceriano. Se comprendo l’umana voglia di celebrare una vittoria storica e di rispondere alle troppe offese ricevute durante la campagna elettorale, non posso giustificare, per natura, la mancanza di rispetto per lo sfidante. Prendo pertanto le distanze dal gesto e invio al consigliere Cattaneo la mia solidarietà. Un clima disteso è quello che ci permetterà di lavorare al meglio per raggiungere, insieme, gli obiettivi che ci siamo posti per Ceriano e i cerianesi. Al lavoro!

