SARONNO – Con l’orario estivo di Trenord tornano le corse notturne fino all’una: tutte le novità.

Il maltempo è arrivato, come annunciato, nel Saronnese martedì 11 giugno. Poco dopo le 19,30 un violento temporale si è abbattuto sul Saronnese. Una violenza grandinata ha colpito però la vicina Origgio. In alcune zone sono caduti diversi centimetri di grandine che hanno imbiancato strade e cortili. Impressionante la visione delle strade, come via Castiglioni, tanto coperte di bianco da sembrare innevate.

QUI LA GRANDINATA A SARONNO

Saronno, la 35′ stagione teatrale del Pasta, tutto quello che c’è da sapere su abbonamenti e biglietti.

Passeggeri spaventati sul treno da Milano Cadorna diretto a Varese via Saronno: alcuni ragazzi hanno danneggiato la carrozza, seminando il panico, per poi scappare all’arrivo delle forze dell’ordine. Momenti di paura nella serata di qualche giorno fa a Mozzate, in provincia di Como, dove alcuni giovanissimi hanno preso di mira un convoglio partito da Milano Cadorna e diretto a Varese.

