VARESE – Una forte perturbazione temporalesca ha colpito la città metropolitana di Milano e la parte nord dell’hinterland, causando gravi conseguenze e richieste di soccorso. Sono state registrate oltre una settantina di chiamate per allagamenti, con alcuni sottopassi completamente invasi dall’acqua e diverse autovetture bloccate.

Nel comune di Cernusco sul Naviglio, precisamente in via Italo Svevo, sono stati inviati i sommozzatori del nucleo di Milano per evacuare alcuni residenti da un’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre.

Si registrano anche alcune criticità nelle province di Monza, Lecco, Como e Varese.

Il maltempo è arrivato, come annunciato, nel Saronnese stasera martedì 11 giugno. Poco dopo le 19,30 un violento temporale si è abbattuto sul Saronnese. Una violenza grandinata ha colpito però la vicina Origgio. In alcune zone sono caduti diversi centimetri di grandine che hanno imbiancato strade e cortili. Impressionante la visione delle strade, come via Castiglioni, tanto coperte di bianco da sembrare innevate.

(foto: vigili del fuoco durante un intervento effettuato durante la tarda serata)

12062024