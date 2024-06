Cronaca

SARONNO – ORIGGIO – UBOLDO – Si è spento oggi, mercoledì 12 giugno, all’ospedale di Circolo di Varese il 32enne Emanuele Barra vittima dell’incidente stradale avvenuto lunedì mattina

E’ successo intorno alle 5,20 quando due auto si sono scontrate frontalmente al raccordo tra la Provinciale 233 e l’A9. Immediata la mobilitazione dei soccorsi anche perchè le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi.

A preoccupare proprio le condizione di Emanuele Barra, molto conosciuto a Saronno e impegnato nel suo lavoro come corriere. E’ stato sbalzato fuori dall’auto. Ha riportato un trauma cranico, lesioni al volto e diverse altre ferite. E’ stato subito portato all’ospedale di Circolo di Varese. E’ stato sottoposto subito ad un’operazione nella giornata di lunedì ma purtroppo le sue condizioni non sono migliorate.

Anche le occupanti dell’altra vettura, una 48enne alla guida e due ragazzine come passeggere sono apparse subito talmente gravi da far intervenire non solo automedica, ambulanze, autoinfermieristica e due elisoccorsi.

L’autostrada è stata chiusa all’altezza di Origgio in entrata ed uscita per oltre due ore per permettere i soccorsi ma anche per i rilievi dei carabinieri della compagnia di Saronno che si sono occupati di tutti gli accertamenti per risalire alle cause del sinistro.

