Cronaca

SARONNO – Cade dalla bici e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri mattina alle 11.45 ad un dodicenne, che percorreva via Frua di Saronno. Il giovane è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e visitato direttamente sul posto, non si è reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Auto ribaltata in autostrada A9, direzione sud, all’altezza di Lomazzo nord: è successo alla 1 di notte e sono state soccorse un uomo di 39 ed uno di 49 anni, apparsi comunque in condizioni non preoccupanti. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e la polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco.

Accertamenti dei carabinieri in corso per un movimentato episodio avvenuta nella notte, all’1.15, a Mozzate in via Varese dove i tutori dell’ordine ed una ambulanza del Sos Mozzate perchè era stata segnalata una vivace lite. E’ stato soccorso un uomo di 49 anni ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti ieri in via Giovanni XXIII a Caronno Varesino per un tamponamento fra due auto, due persone sono rimaste lievemente contuse: un ragazzo di 29 anni ed una donna di 59 anni.

Per una intossicazione etilica, intervento della ambulanza della Croce rossa ieri a mezzogiorno in via Dante a Gorla Maggiore: è stato soccorso un cinquantenne portato all’ospedale di Busto Arsizio in condizioni non gravi.

12062024