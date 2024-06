Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Rete Ready organizza due appuntamenti per la cittadinanza a Caronno Pertusella, ente partner della rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Una piccola rassegna che prende il nome di “Libertà di amare, un diritto universale”.

Venerdì 14 giugno, alle 19, si terrà l’inaugurazione della mostra “Adelmo e gli altri”, in sala Agorà, nel palazzo comunale di Caronno, in piazza Aldo Moro 1. Al termine dell’evento, libero e gratuito, ci sarà l’occasione di consumare un apertivo in compagnia, offerto da Camst. La mostra sarà visitabile dal 14 al 23 giugno: il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Sabato 22 giugno, invece, alle 10 si terrà, in piazza Vittorio Veneto, l’inaugurazione delle panchine arcobaleno, per la sensibilizzazione contro la discriminazione verso la comunità Lgbt+.

