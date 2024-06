Cronaca

ROVELLO PORRO – Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di ieri in via Dante a Rovello Porro: l’allarme è stato dato da alcuni passanti alle 18.40, hanno segnalato al numero delle emergenze, il 118, che un ciclista era caduto sull’asfalto. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’auto-infermieristica.

Il ferito si è comunque ben presto ripreso e non è apparso in condizioni preoccupanti quando è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale “Galmarini” di Tradate per tutti gli accertamenti del caso e per essere medicato di lievi contusioni.

(foto: l’intervento dei mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in via Dante a Rovello Porro)

12062024