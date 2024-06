Città

SARONNO – La città di Saronno si prepara a commemorare il centenario della morte di Giacomo Matteotti, simbolo della lotta contro il fascismo e martire della democrazia italiana.

Il 15 giugno 2024 i cittadini sono invitati a partecipare alle celebrazioni che si terranno nel Quartiere Matteotti. Giacomo Matteotti, deputato socialista e strenuo oppositore del regime fascista, fu rapito e brutalmente assassinato da una squadra fascista il 10 giugno 1924, pochi giorni dopo aver pronunciato un coraggioso discorso alla Camera dei Deputati.

Il 30 maggio 1924, infatti, Matteotti denunciò apertamente le violenze, le intimidazioni e le frodi elettorali commesse dai fascisti durante le elezioni del 6 aprile dello stesso anno. Il suo atto di audacia gli costò la vita, ma scosse profondamente l’Italia e contribuì a risvegliare la coscienza civile del Paese rafforzando l’opposizione interna e internazionale al fascismo.

Le celebrazioni a Saronno avranno inizio alle 11 in via Amendola con una cerimonia commemorativa durante la quale avverrà il disvelo di una targa in onore di Giacomo Matteotti. Il Quartiere Matteotti, luogo delle celebrazioni, ha una storia significativa. Progettato negli anni ‘30 dall’ingegnere Edoardo Flumiani, inizialmente, fu intitolato ad Arnaldo Mussolini su decisione del Commissario Prefettizio dell’epoca. Con la caduta del regime fascista e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il neo sindaco Agostino Vanelli, antifascista convinto, decise nel 1945 di cambiare la denominazione del quartiere in omaggio a Giacomo Matteotti.

Una targa commemorativa fu deposta il 10 giugno di quell’anno, in ricordo del tragico anniversario dell’assassinio dell’onorevole. A chiudere la giornata, la sera alle ore 21.30, via Amendola ospiterà la proiezione del film “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini che ripercorre le vicende storiche che portarono al tragico evento del 1924 e rende omaggio al coraggio e alla dedizione di Matteotti nella lotta per la democrazia e delle libertà individuali. La partecipazione è libera e senza prenotazione.

In caso di maltempo la proiezione sarà spostata all’interno dell’edificio X2. per maggiori informazioni: [email protected]

