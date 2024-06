Città

SARONNO – Il Comune di Saronno ha ottenuto un importante finanziamento (pari al 70% della spesa complessiva) per la manifestazione Sa(l)vala, la pedalata cicloturistica che attraversa la Provincia di Varese, da Saronno a Laveno, con un percorso di circa 70 chilometri tra bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali.

L’Amministrazione ha partecipato al bando regionale ‘Ognigiorno in Lombardia’ indetto dalla direzione Turismo e Marketing nel mese di marzo e qualche giorno fa ha avuto la notizia dell’ammissione dell’iniziativa Sa(l)vala al finanziamento di 9.450 euro, che copre il 70% della spesa, a conferma dell’alto valore riconosciuto, dal punto di vista della promozione del territorio e sportiva, alla pedalata cicloturistica.

La manifestazione era fissata da mesi per domenica 16 giugno, ma la proclamazione di uno sciopero regionale dei trasporti ferroviari che impedisce a Trenord di mettere a disposizione per quella data il treno Laveno-Saronno per il rientro dei partecipanti con biciclette al seguito ha obbligato gli organizzatori e i diversi stakeholder pubblici e privati a rinviare l’evento al mese di settembre. La data prescelta è quella di domenica 15 settembre, che è anche l’inizio della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Questo garantirà il tempo necessario per riprogrammare la partecipazione e a Trenord di organizzare il treno per il rientro a casa nel tardo pomeriggio dopo gli oltre 70 chilometri di pedalata, così come previsto nel programma dell’evento che ha voluto abbinare sin dalla sua prima edizione bicicletta e treno, una modalità decisamente sostenibile di muoversi e fare turismo.

