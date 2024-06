Softball

SARONNO – Colpo grosso sul mercato dell’Inox Team Saronno, attualmente seconda in classifica nel campionato di softball serie A1: la società del presidente Massimo Rotondo ha oggi ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Christina Toniolo.

La pitcher nativa di Crystal Lake nello stato dell’Illinois negli Stati Uniti d’America è il nuovo innesto per la pedana della società nerazzurra.

Classe 2001, ha frequentato la University Of Illinois di Chicago e fa parte della nazionale italiana. Toniolo è già a disposizione della manager Cirimele per la sfida contro la capolista Mkf Bollate di sabato 15 giugno a Saronno.

Toniolo risulta anche fra le convocate in Nazionale italiana in vista dei campionato mondiali che si terranno a metà luglio in Friuli Venezia Giulia.

Classifica

Mkf Bollate (23 vittorie – 1 sconfitta, .958); Inox Team Saronno (20-4, .833); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-11, .500); Macerata (10-14, .417); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-19, .208); Pubbliservice Old Parma (2-22, .083).

(foto: Christina Toniolo con il presidente Massimo Rotondo, appena sbarcata all’aeroporto di Malpensa)

12062024