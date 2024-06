SOLARO – “I solaresi, ancora una volta, hanno dimostrato di avere un cuore. Un cuore grande. I solaresi hanno dimostrato di avere a cuore le cose davvero importanti: l’ambiente, le persone, il sociale, la salute. Nessuna di queste cose per i solaresi è scontata così come non lo è per noi”.

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che eletta per il secondo mandato nell’ultima tornata amministrativa ha stilato una breve nota di ringraziamento e commento. “Ancora grazie a tutti coloro che hanno votato per me econsentendoci di affermarci in modo ancora più netto di cinque anni fa e di poter così portare avanti i nostri progetti e la nostra idea di Solaro. Grazie per la fiducia, faremo il possibile perché sia ripagata”