Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alfredo Puzzello candidato sindaco di Solaro per commentare i risultati elettorali.

Eccomi qua. Per rispetto dei numerosissimi cittadini che ci hanno espresso la loro fiducia, non potevo esimermi dal fare un ringraziamento pubblico. Ho aspettato una giornata per farlo e vi chiedo scusa per questo ma non posso nascondervi che la delusione c’è stata ed avevo bisogno di qualche ora per smaltirla.

Comincio quindi col ringraziare tutti voi per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Anche se il risultato non è stato quello che speravamo, sono comunque profondamente grato per l’opportunità di aver potuto presentare la mia visione e le nostre idee per il futuro della nostra comunità.

È stato un onore incontrare tanti cittadini ed ascoltare le loro problematiche, le loro speranze e aspirazioni. Ogni conversazione ed ogni incontro mi ha arricchito e mi ha dato ulteriore motivazione per continuare a lavorare per il bene della nostra città.

Qualcuno mi ha “rimproverato“ di aver fatto una campagna elettorale poco “cattiva“ poco “urlata“. Forse aveva ragione ma… io sono così, a me non piace urlare per imporre le mie idee. Le idee si condividono, i progetti si mettono in atto. Non serve a mio avviso, urlare o fare illazioni sull’avversario politico. Non dico altro per evitare ulteriori polemiche.

Ad ogni modo, anche se non sono stato eletto, rimarrò impegnato a contribuire al miglioramento della nostra comunità. Lo farò in Consiglio Comunale ancora una volta, dai banchi dell’opposizione.

Voglio infine ringraziare tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente al mio fianco. I candidati della lista. Ognuno di loro ha messo a disposizione di tutti le proprie competenze, la propria visione, la propria passione. Sarebbe stato per me un onore vederli seduti tutti fra i banchi del Consiglio. Credetemi, lo meritavano tantissimo ed avrebbero dato molto a Solaro. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati inestimabili.

Continuerò a servire la nostra comunità con lo stesso entusiasmo e impegno, e spero di poter contare ancora sul vostro supporto e la vostra collaborazione in futuro.

Con gratitudine e rispetto

