Città

SARONNO – Si terrà questa sera, mercoledì 12 giugno, “Fallito”: lo show di stand up comedy che vedrà sul palco del locale in via Giuseppe Mazzini 14, da Asterix alle 21.30, il cabarettista Giacomo Cona.

L’evento, pensato per essere un one man show, sarà aperto da Romualdo Grieco. L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Un imperdibile spettacolo di stand-up comedy: una forma di performance comica che consiste in un monologo, spesso dal carattere pungente e satirico. Facendo uso dell’improvvisazione e, spesso, del dialogo diretto con il pubblico presente, la stand up comedy sta spopolando sul web ed anche sui social.

(foto archivio: Giacomo Cona durante una precedente performance)

12062024