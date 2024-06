iltra2

TRADATE – Tris di incidenti stradali ieri a Tradate. Primo episodio quello verificatosi alle 10.40 in via Castelnuovo dove si sono scontrate due automobili: una donna di 39 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata in ospedale in città, per essere medicata di lievi contusioni. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

Alle 12 lungo l’ex Varesina altro tamponamento fra due auto, è rimasto ferito un sessantenne, anche lui apparso in condizioni non gravi e trasportato all’ospedale tradatese con l’ambulanza del Sos Appiano.

Alle 18.10 in via Europa ancora uno scontro fra due auto: in questo caso è stata una donna di 53 anni ad avere bisogno di assistenza medica per lievi contusioni, è stata visitata all’ospedale cittadino.

12062024