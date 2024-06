news

UBOLDO – Primo giorno di lavoro per il secondo mandato del sindaco Luigi Clerici che ieri sera, martedì 11 giugno, è stato alle prese con i danni del maltempo nella zona del cimitero.

Nel dettaglio alle 19,50 al termine del violento temporale che si è abbattuto nel Saronnese (con una devastante grandinata ad Origgio) sono arrivate le prime segnalazione per un cedimento dell’asfalto in via Per Origgio. Immediata la mobilitazione del primo cittadino con Pietro Zucca responsabile della Protezione civile.

“Abbiamo attivato subito l’intervento dei tecnici comunali e di quelli di Alfa (gestore del servizio idrico cittadino) – spiega Clerici – abbiamo transennato la zona per mettere in sicurezza la strada”.

Ma cosa è successo? “In quel punto c’è un connettore dove arriva l’acqua dall’intera della zona dell’autostrada. La pressione è stata tanto forte da far cedere prima la fognatura e di conseguenza l’asfalto. E’ una zona critica che con la protezione civile monitoriamo con costanza e con cui abbiamo già parlato con Alfa per trovare una soluzione definitiva”.

