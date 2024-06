Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “Ad un anno dalla scomparsa del nostro indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi, Forza Italia Ceriano Laghetto desidera esprimere il proprio commosso ricordo e profonda gratitudine per tutto ciò che ha rappresentato per il nostro movimento e per l’intera nazione”

Inizia così la nota firmata da Antonio Magnani, coordinatore cittadino di Forza Italia Ceriano Laghetto.

“Silvio Berlusconi non è stato solo un leader politico di straordinaria caratura, ma anche un uomo di visione e coraggio, capace di innovare e di guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro paese, influenzando profondamente la vita di milioni di italiani.

Oggi, nel ricordare la sua figura, vogliamo riaffermare il nostro impegno a portare avanti i valori e i principi che hanno sempre guidato la sua azione politica: la libertà, la giustizia e il progresso. La sua eredità morale e politica continuerà a ispirarci nella nostra attività quotidiana e nelle nostre battaglie future. Silvio Berlusconi sarà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti.

Con riconoscenza e affetto, ci uniamo alla sua famiglia in questo giorno di ricordo, certi che il suo spirito e il suo insegnamento continueranno a vivere in tutti noi”.

(foto archivio: Berlusconi a Saronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti