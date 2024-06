Cronaca

SARONNO – Ancora un incidente con feriti in autostradsa A9 nel tratto Saronnese. In questo caso è successo alle 4.20 della scorsa notte fra Saronno e Turate in direzione nord, dove si sono scontrate due automobili. Un uomo di 52 anni ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto è arrivta l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’auto-infermieristica, polizia stradale e vigili del fuoco.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale saronnese di piazza Borella per gli accertamenti clinici del caso, la polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro e tutti gli accertamenti del caso.

E’ uno dei tratti più trafficati della rete autostradale e gli incidenti non sono affatto una novità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: segnalazioni di incidente in A9)

13062024