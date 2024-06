Sport

SARONNO – Si terranno nei prossimi giorni, sabato 15 e domenica 16 giugno a Brusaporto (Bergamo) i Campionati regionali di società per le categorie Cadetti e Ragazzi, che vedranno impegnati i giovani atleti della Osa Saronno.

“Anche se l’atletica è spesso vista come uno sport individuale, lo spirito di squadra è fondamentale. Per questo, domenica mattina partirà da Saronno un pullman per portare sul campo di gara non solo chi dovrà prendere parte alle competizioni ma anche chi potrà fare il tifo, come la squadra dei Cadetti che purtroppo non è riuscita a qualificarsi, ma che potrà essere di supporto ai propri compagni” rimarcano i dirigenti del club dell’atletica leggera di Saronno.

(foto di gruppo per una delle squadre giovanili dell’Osa Saronno)

13062024