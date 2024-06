Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La società Varesina (serie D) comunica “la separazione consensuale con mister Alessandro Marzio, che lascia dopo una stagione brillante la panchina della nostra Juniores Nazionale”.



Proseguono dal club di Venegono Superiore: “Ringraziamo Alessandro per la consueta passione e dedizione verso il suo lavoro e la nostra società, augurandogli le migliori fortune per i suoi incarichi futuri”.

Marzio da calciatore era stato una delle bandiere del Fbc Saronno negli storici anni della serie C. Per l’ex giocatore ed ora allenatore sarebbe pronta una panchina importante nel campionato di Promozione regionale.

(foto Varesina: Alessandro Marzio. In passato era stato giocatore al Fbc Saronno nel campionato di serie C)

