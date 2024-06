Calcio

CERIANO LAGHETTO- Dopo l’acquisto dell’ex saronnese Matteo Parisi, il Ceriano Laghetto prosegue con il calciomercato in entrata, infatti, arriva anche il rinforzo in attacco con Luca Eusebio.

I brianzoli puntano sul giovane classe 2005 per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Eusebio arriva da un’annata all’Esperia Lomazzo, dove ha totalizzato 24 presenze nel campionato di Promozione. È un acquisto significativo, che dimostra la forte volontà della nuova squadra, guidata dal mister Gionata Brittanni, di puntare anche sui giovani.

Oltre all’esperienza con il Lomazzo, Luca Eusebio ha vestito anche le maglie di Castellanzese e Varesina, dove ha disputato il campionato nazionale degli Juniores.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048