CERIANO LAGHETTO -Riceviamo e pubblichiamo la nota di Antonio Magnani in merito alla nota dei due esponenti Teodoro Garruto e Renea Cecconello che hanno annunciato l’addio alla lista civica Siamo Ceriano con cui sono stati candidati.

Cari Teodoro Garruto e Renea Cecconello,

Apprendiamo della vostra scelta. Vi ringraziamo per averci comunicato la vostra decisione di staccarvi dal gruppo SiAmo Ceriano per avviare un percorso politico diverso.

Comprendiamo e rispettiamo la vostra scelta. In questo periodo passato insieme, abbiamo condiviso molte esperienze e lavorato con impegno per il bene della nostra comunità. Le vostre idee ed il vostro contributo (pur risultando, quest’ultimo, limitato – come quello di molti di noi, del resto – alle urne), sono stati preziosi e hanno arricchito il nostro gruppo, che non ha mai smesso di lavorare in modo assiduo.

Vi auguriamo il meglio nel vostro nuovo percorso politico. Siamo convinti che continuerete a lavorare con passione e dedizione per il bene comune. Speriamo che le nostre strade possano incrociarsi nuovamente in futuro e che si possano creare nuove occasioni di collaborazione. Rimaniamo disponibili per qualsiasi colloquio propositivo per Ceriano, nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo.

Un cordiale saluto,

Antonio Magnani

candidato sindaco

SiAmo Ceriano