SARONNO – “Abbiamo ascoltato tutte le parti per inviare un’unica nota con tutti i dati, con tutte le problematiche e i requisiti per avere la Polfer in stazione a Saronno. Il testo sarà inviato al dipartimento alla pubblica sicurezza. Del resto oltre ai motivi di ordine pubblico c’è anche il grande progetto da 45 milioni di euro che Regione e Ferrovienord stanno portando avanti. Ogni componente deve fare la propria parte per dare un po’ più di serenità e sicurezza alla comunità”.

Sono del parole del prefetto Rosario Pasquariello che stamattina a Saronno ha convocato in Villa Gianetti il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato alla sicurezza urbana della città di Saronno ed in particolare presso le stazioni ferroviarie.

“Obiettivo di questo momento è proprio quello di rassicurare la città e i cittadini. Non c’è nessuna emergenza eclatante – spiega il Prefetto – ci sono dei peggioramenti, delle criticità che stiamo affrontando anche con il daspo urbano. Ci sono dei reati che sono nei livelli delle medie statistiche e che non giustificherebbero la richiesta di un presidio in stazione. E’ anche vero che è importante intervenire prima che le criticità aumentino. Si tratta di situazioni diffuse su tutto il territorio nazionale elementi che chi decide deve tenere conto. Per Saronno comunque stiamo lavorando ognuno dando il proprio contributo”.

L’ha ribadito anche Alessandro Alfieri senatore Pd: “La politica è pronta a fare la sua parte – ha commentato uscendo dalla riunione – io e l’onorevole Stefano Candiani (Lega ndr) che ha seguito in collegamento abbiamo concordato un’azione bipartisan di moral suasion e di pressione sul ministero degli Interni. Tutti gli attori presenti oggi hanno rimarcato l’impegno per sollecitare l’arrivo della Polfer. Determinante sarà anche l’azione di Regione Lombardia”.

Un impegno garantito da Romano La Russa presente come assessore alla Sicurezza: “Regione ha già chiesto l’arrivo della Polfer a Saronno. Non solo abbiamo già previsto spazi e locali adeguati nel nuovo progetto di stazione da 45 milioni di euro. L’abbiamo già chiesto e abbiamo in programma di sollecitarlo. I tempi sono quelli burocratici, siamo in una fase progettuale ma non saranno lunghissimi. Visto che il problema è sentito e che il soldi sono già finanziati non dico che sia tutto risolto ma è definito”.

A confermare l’impegno di Ferrovienord anche il presidente Fulvio Caradonna: “Sul fronte della sicurezza c’è la massima disponibilità dell’azienda a creare degli spazi, anche aggiungendoli, per dare alla Polfer una sede dignitosa. Sul tema sicurezza in stazione Ferrovienord c’è e ci sarà: i fondi per la sicurezza sono i migliori spesi”.

Saronno, al comitato per la sicurezza in Villa Gianetti: prefetto, questore e l’assessore regionale La Russa (fotogallery)

