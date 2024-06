Sport

SARONNO – Domenica 16 giugno all’Acinque Ice Arena di Varese va in scena la Final Four del Campionato Nazionale Hockey Libertas (CNHL) di Serie C. A giocarsi il titolo saranno i Fighters Milano C e gli Ice Goblins Saronno.

La squadra di hockey saronnese, dopo la regular season chiusa da imbattuta con tre vittorie e tre pareggi, è pronta a terminare la stagione con la solita grinta per tentare di sconfiggere gli avversari e portare a casa il titolo.

Giunta alla sua seconda edizione, la competizione CNHL di Serie C (Serie A e B sono invece alla quarta edizione) potrebbe dunque avere una nuova squadra campione, i Goblins sono pronti a giocarsi tutto per chiudere l’annata con la ciliegina sulla torta.

Appuntamento a domenica dunque in via Francesco Albani, Varese, all’Acinque Ice Arena, sin dalle 9 comincerà il programma con anche in previsione la finale per il terzo e il quarto posto.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube Swiss World Tv.

