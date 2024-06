news

Una meme coin che promette grandi guadagni?

Questo è un evento comune nel settore delle criptovalute, ma WienerAI (WAI) promette di essere diverso.

Mentre la maggior parte delle meme coin si concentra sull’umorismo e sulla pubblicità, il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale di WienerAI offre una vera innovazione.

E con oltre 5 milioni di dollari raccolti in prevendita, è chiaro che l’idea sia piaciuta agli investitori.

WienerAI – bot di trading che rivoluziona le criptovalute

WienerAI è un bot di trading intelligente e divertente. È progettato per essere l’assistente personale per il trading di ogni utente.

Gli utenti impostano i criteri del bot, come la loro tolleranza al rischio e i target di guadagni, e la sua intelligenza artificiale predittiva analizzerà il mercato alla ricerca di opportunità di acquisto coerenti.

Con il bot di trading di WienerAI che fa il lavoro sporco per te, come utente potrai rilassarti e lasciare che le sue iniziative di investimento si attivino.

Ma il vero punto di forza di WienerAI è che può eseguire queste operazioni su più DEX ai migliori prezzi possibili, il tutto senza commissioni. È un approccio unico che può attrarre trader di tutti i livelli di esperienza.

WienerAI offre anche un protocollo di staking con rendimenti del 211% all’anno.

Pertanto, mentre il bot di trading AI va a caccia di opportunità, gli utenti possono mettere in staking i propri token WAI per guadagnare entrate passive.

Non c’è da stupirsi che oltre 12.200 persone abbiano già scelto di seguire la pagina Twitter di WienerAI.

La prevendita di WienerAI raccoglie oltre 5 milioni di dollari mentre cresce l’hype

L’hype attorno a WienerAI è stato a dir poco sensazionale.

In soli due mesi, questa meme coin AI ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari durante la sua prevendita.

Della fornitura fissa di 69 miliardi di token WAI, una parte del 30% è stata riservata agli investitori in prevendita.

Un ulteriore 20% viene risparmiato per incentivare lo staking, mentre il 20% verrà utilizzato per ulteriori premi per la community.

E con i token WAI disponibili per soli $ 0,000717, ci sono ancora molte opportunità per investire. Una volta terminata la prevendita, il team di WienerAI ha messo gli occhi sui listing DEX.

Ciò segnerà la prima volta in cui il valore di WAI sarà dettato dalle dinamiche della domanda e dell’offerta.

Il whitepaper di WienerAI rileva che insieme a questi listing si verificheranno iniziative di marketing aggressivo. L’obiettivo è innescare una frenesia virale che porti a una crescita sostenuta dei prezzi per i primi sostenitori.

Gli analisti prevedono una crescita esplosiva per il token WAI

I migliori analisti stanno diventando sempre più rialzisti su WienerAI. Lo YouTuber Jacob Bury ha dichiarato di ritenere che WAI abbia un “potenziale 100 volte maggiore” una volta quotato negli exchange.

La previsione rialzista di Bury è stata supportata dal popolare canale 99Bitcoins, che conta oltre 700.000 iscritti. Gli analisti di questo canale hanno etichettato WAI come un “gemma crittografica in prevendita 100x”.

Sebbene entrambe le proiezioni siano altamente speculative, sottolineano il crescente ottimismo attorno al progetto.

La domanda di progetti AI è in forte aumento in questo momento, con la capitalizzazione di mercato totale di queste coin che supera i 34 miliardi di dollari.

Inoltre, le meme coin, una volta considerate un gioco, si stanno affermando come una parte vitale del mercato delle criptovalute.

Coin come dogwifhat (WIF) e Pepe (PEPE) hanno raggiunto capitalizzazioni di mercato multimiliardarie nonostante non abbiano alcun caso d’uso o utilità.

Questo è di buon auspicio per WienerAI poiché combina queste due potenti narrazioni: intelligenza artificiale e meme.

Naturalmente, solo il tempo dirà se questo token potrà battere la concorrenza e diventare la prossima stella emergente. Ma una cosa è certa: a WienerAI non manca certo l’ambizione.

Vai alla presale di WienerAI