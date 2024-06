Città

SARONNO – “Oggi giovedì 13 giugno il prefetto di Varese ha convocato a Saronno il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”

Sono le parole del segretario della Lega Lombarda Angelo Veronesi che anticipa l’appuntamento in programma a Villa Gianetti.

“È stato invitato ad intervenire anche il sindaco Augusto Airoldi che fino a poco tempo fa rispondeva per iscritto ai consiglieri della Lega sostenendo che il tema sicurezza fosse una montatura della stampa. Dopo la massiccia raccolta firme della Lega Lombarda per chiedere un consiglio comunale aperto qualche cosa si sta muovendo. Ringraziamo il Prefetto di Varese e le forze dell’ordine con le quali siamo solidali” continua Veronesi.

Viene rimarcato anche l’oggetto del momento di confronto: “Il tema che verrà dibattuto dal Comitato Provinciale è legato alla mancanza di sicurezza a Saronno ed in particolare nelle due stazioni ferroviarie. La sicurezza non è certamente frutto di montature della stampa o della Lega, come sosteneva il sindaco di Saronno”.

“Siamo soddisfatti che la questione sicurezza venga finalmente discussa ad alti livelli e che il sindaco di Saronno sia stato convocato dal prefetto: speriamo che possa essere una occasione per imparare qualcosa. Siamo fiduciosi che il prefetto e le forze dell’ordine attueranno tutto ciò che è in loro potere per migliorare la situazione. Per migliorare la situazione è necessaria però una presa di coscienza dei cittadini ed una partecipazione attiva. Continua la raccolta firme per chiedere un consiglio comunale aperto per la sicurezza in città. Molti cittadini hanno firmato la nostra richiesta di consiglio comunale aperto e stanno mandando via email i moduli firmati.

È possibile stampare il modulo di raccolta firme, firmarlo e poi inviarcelo via posta elettronica:

