Limbiate

LIMBIATE – Qualcosa si muove attorno all’ex Città Satellite, o Greenland come era stata chiamata successivamente; la zona dei divertimenti dove chi ha qualche annetto in più semz’altro andava da bambino con la propria famiglia.

Uno spazio di disuso da tempo: le ultime novità sono recenti, e parlano della provvisoria aggiudicazione dell’asta giudiziaria in base ad una offerta che era stata presentata nel maggio scorso. Al di là delle dichiarazioni di intenti, segue un periodo di 120 giorni nel corso del quale saldare la somma prevista e dunque completare l’operazione. Insomma, bisognerà adesso aspettare settembre.

Il compratore è un privato, l’area è di 335 mila metri quadrati, soprattutto di bosco; la base d’asta era stata fissata in 896 mila euro con offerta minima di 672 mila euro. Non sono noti i progetti futuri per l’ex Città Satellite.

(foto archivio: una immagine di Greenland)

13062024