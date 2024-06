Limbiate

LIMBIATE – È ritornato sotto i riflettori della ribalta l’eclettico limbiatese Kody Vox, pseudonimo di Mario Controllo. Dopo un periodo di pausa, il musicista è tornato nei programmi radiofonici con un nuovo progetto.

È stato recentemente ospite del dj Valentino a Pasión Latina su”Radio Crossover Disco”, che ora ha in programmazione alcune delle sue canzoni tratte dal cd “Como un sueño” del progetto Obsesion Latina. Non solo, attualmente sta collaborando su un singolo che potrebbe uscire per fine anno con Dj Alex Phratz, speaker radiofonico di Radio Atlanta Milano oltre che producer di hits distribuite da Sony Music e Hitmania Dance.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 15 giugno dalle 22 all’oratorio di Pinzano, durante la Festa dello Sport, organizzata dall’associazione sportiva Pinzano 87. Ad intrattenere i partecipanti ci saranno i Play It Loud con Kody

Vox alla voce, che si esibiranno proponendo le canzoni più famose degli anni ’80 riviste in chiave rock.

A luglio, invece, i Play It Loud si esibiranno sulle strade di Monza, durante il Monza Sound Live Festival.