Cronaca

GERENZANO / CERIANO LAGHETTO – Ieri nel tardo pomeriggio incidente col monopattino a Ceriano Laghetto. E’ successo alle 19.20 in via Mazzini, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stato soccorso un uomo di 45 anni le cui condizioni non sono apparse preoccupanti; è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale saronnese per essere medicato.

Nei pressi della stazione ferroviaria di Gerenzano Turate, in via Stazione, interventi delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso dopo la segnalazione di una aggressione; fatto accaduto ieri alle 7. E’ stato soccorso un uomo di 65 anni, trovato in condizioni non preoccupanti e trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso; sono in corso gli approfondimenti dei carabinieri per chiarire i contorni dell’accaduto.

Sempre ieri, a Lazzate, una automobile si è ribaltata in via Vittorio Emanuele: sono stati soccorsi una donna di 33 anni ed un uomo di 41 anni, che hanno riportato non gravi contusioni.

(foto archivio)

13062024