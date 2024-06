Cronaca

SARONNO – Ha suscitato grande clamore la notizia dell’investimento di un’87enne avvenuto domenica pomeriggio alle porte della Cassina Ferrara. E’ successo intorno alle 14 quando la donna è stata colpita da un auto tra via Miola e via Parini.

Quello che si apprende solo ora è che è il conducente della vettura si è allontanato dopo aver colpito la pensionata. Non le ha prestato aiuto e non ha chiamato i soccorsi. Fortunatamente erano presenti diversi passanti, tra il bar e gli elettori diretti al seggio, e così la mobilitazione dei soccorsi è stata immediata. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna sul posto prima del trasferimento all’ospedale in codice giallo.

Proprio per permettere i soccorsi in sicurezza i carabinieri della compagnia di Saronno hanno chiuso anche il tratto di via Miola tra via Parini e via Bergamo in entrambe le direzioni per circa un’ora. In questo lasso di tempo sono state anche avviate le indagini per risalire alla vettura e quindi al conducente a cui potrebbe essere contestata l’omissione di soccorso. Utile da questo punto di vista saranno le immagini della videosorveglianza che potrebbero permettere si risalire alla vettura fuggitiva.

