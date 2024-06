Cronaca

SARONNO – Non ce la fanno più i residenti in un condominio di via Fiume al quartiere Matteotti: da tempo di due degli appartamenti dello stabile si sono trasferite, anzi fanno i turni alcune prostitute almeno questa l’ipotesi dei residenti a fronte del continuo via vai di clienti, che gli inquilini trovano poi sulle scale e sull’ascensore.

I residenti hanno scritto anche al sindaco Augusto Airoldi, per chiedere un suo intervento, “ma per il momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

Sul posto, per dei sopralluoghi, si sono recate le pattuglie delle forze dell’ordine. In Italia, d’altra parte, prostituirsi non è reato.

Contatti tramite gli annunci

Le prostitute si procurerebbero i clienti tramite la pubblicazione di annunci: è in questo modo che avrebbero attirato una clientela ampia e variegata. Ma negli appartamenti non ci sono sempre le stesse ragazze, sono proprio gli inquilini dello stabile ad avere notato un turn-over al quale si assiste ogni tre o quattro settimane, chi c’è fa i bagagli per lasciare posto ad altre giovani.

