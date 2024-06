Softball

SARONNO – Addio al softball per la giocatrice “azzurra” dell’Inox Team Saronno: Fabrizia Marrone lascia lo sport che ha sempre amato per un’altra grande vocazione, quella per gli altri declinata con “l’arruolamento” nel Corpo dei vigili del fuoco. Fabrizia giocherà sabato, in città contro la capolista Mkf Bollate, la sua ultima partita, e poi si trasferirà a Roma per prendere servizio nei pompieri.

Qualche tempo fa era riuscita a vincere il concorso per l’arruolamento ed attendeva la “chiamata”, che è dunque adesso arrivata. Con il doloroso ma a questo punto inevitabile addio all’Inox Team ed anche alla Nazionale italiana: benchè fosse fra le prescelte, non potrà fare parte dell’Italia che a metà luglio disputerà il campionato del mondo in Friuli Venezia Giulia.

Questo il comunicato della società.

Fabrizia Marrone giocherà sabato 15 giugno contro il Bollate le sue due ultime partite in carriera allo stadio comunale di via De Sanctis a Saronno davanti ai suoi tifosi. Marrone si ritirerà dal softball dopo la disputa della final four di Coppa Italia in programma sabato 22 giugno a Forlì per l’inizio di una nuova affascinante avventura lavorativa. Da parte di tutta la Inox Team Saronno va un immenso grazie alla Fabrizia giocatrice e alla Fabrizia persona per tutto quello che ha dato alla nostra società e all’intero movimento. Saremo sempre tutti in debito con te.

