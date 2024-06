Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ancora un colpo di scena nella politica di Ceriano Laghetto arrivata con una nota inviata nella serata di mercoledì 12 giugno.

“Al di là delle meravigliose persone che compongono la lista purtroppo non ci troviamo a condividere alcune scelte politiche e di strategia”.

Inizia così la nota con cui Teodoro Garruto e Renea Cecconello annunciano il loro addio alla lista civica Siamo CVeriano.

“La strategia di aprire una onlus non ci interessa perché crediamo che le associazioni locali non abbiano necessità di concorrenza per fini politici. La politica non è questa sopratutto quella comunale!

Crediamo in un modus operandi diverso e non ci piacciono i tentativi fatti di nascosto di accaparrarsi poltrone senza mettere a conoscenza il gruppo. Costruiremo la nostra lista sulle basi di valori e passione per questo paese oltre al fatto che dobbiamo qualcosa alle persone che hanno creduto in noi scrivendo i nostri nomi nelle preferenze . Saremo l’opposizione pur non essendo all’interno del consiglio comunale.

Per questo lasciamo con tanto dispiacere SiAmo Ceriano”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti