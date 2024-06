Oggi un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, su basse pianure occidentali, Prealpi occidentali e Alpi Retiche, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle basse pianure orientali, ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle pedemontane-alte pianure, i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Orobie, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Prealpi orientali, i cieli saranno inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge, con rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, e lo zero termico sarà intorno ai 2400 metri.