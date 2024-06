Eventi

UBOLDO – Lunedì 3 giugno i bambini della scuola dell’infanzia Colombo-Morandi sono stati sorpresi dalla visita dei rappresentanti dei rioni e del Comitato Palio Uboldo, che hanno intrattenuto i più piccoli con tante attività a tema.

I bambini, proprio come il vero Palio, sono stati suddivisi nelle 4 contrade (Taron, San Cosma, Lazzarett e Bell) e si sono cimentati in diversi giochi, come “riempi il bidone” con i tappi e una spassosissima gimcana. Al termine delle sfide Mirko Legnani, capitano del Taron, ha regalato ai piccoli alunni una breve, ma apprezzatissima esibizione sui trampoli. A conclusione della mattinata è stata stilata una piccola classifica dei giochi: il primo posto è stato conquistato dal Taron, subito seguito dal San Cosma con un buon secondo posto, mentre Lazzarett e Bell sono arrivati terzi a pari merito.

Tutti i bambini sono stati ovviamente invitati a partecipare alla prossima ed imminente edizione del palio (quest’anno sarà la 25esima), programmata per venerdì 14 giugno. Ormai gli allenamenti (iniziati nel settembre 2023) sono terminati, a differenza degli allestimenti ancora in corso di svolgimento: in oratorio sono già stati allestiti il tendone, la parte riservata alla ristorazione, gazebo e palco.

Giochi, spettacoli, cibo e serate a tema attendono il pubblico, anche se la novità di quest’anno sarà la presenza di un grande e spettacolare ledwall, per dare la possibilità di seguire in contemporanea le partite degli europei di calcio.

(foto d’archivio)

