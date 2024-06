news

È passata solo una settimana dal suo lancio in prevendita e ha già ricevuto una risposta eccellente da parte degli investitori. Base Dawgz ($DAWGZ) è la nuova meme di Base ed è pronta a dare del filo da torcere alle crypto più famose di questa piattaforma. Riuscirà a superare BRETT? Sarà questa la prossima super-meme del mercato? Per ora le certezze sono due: le meme coin volano (gli investitori le adorano) e Base Dawgz è una grande protagonista di questo trend. Il suo potenziale, infatti, sembra inarrestabile.

Base Dawgz ($DAWGZ): la nuova crypto star della catena Base

Una nuova stella è spuntata sulla piattaforma blockchain di Base. Stiamo parlando di Base Dawgz ($DAWGZ). Con una raccolta di fondi in prevendita che ha superato il milione di dollari in soli 7 giorni, DAWGZ ha immediatamente catturato l’attenzione degli analisti di criptovalute e degli appassionati della community crypto. La rapidità con cui sono stati raccolti così tanti fondi dimostra chiaramente il livello di interesse che la moneta è riuscita a suscitare. Tradotto in altri termini: la fiducia da parte degli investitori è alta e le aspettative per il futuro sono molto positive.

Il successo, straordinario e fulmineo, di $DAWGZ rende inevitabile il confronto con BRETT, un’altra meme coin scambiata su Base che ha fatto parlare di sé a lungo (e continua a farlo tuttora). Al momento del suo lancio sui DEX, lo scorso 27 febbraio, BRETT valeva $0,0001308. Oggi il suo prezzo si colloca al di sopra di $0,17. Secondo le previsioni, il rendimento di mercato di Base Dawgz potrebbe essere del tutto simile a quello di $BRETT, se non addirittura migliore.

Attualmente un token di $DAWGZ viene venduto al prezzo di $0,00502. Durante la prevendita, verrà garantito agli investitori il mantenimento del prezzo fisso (cioè senza subire le oscillazioni di mercato) fino alla prossima fase della presale, quando si applicherà un incremento del 5% che farà salire il valore della criptovaluta fino a $0,00528.

Base Dawgz è una meme coin che sfrutta una tecnologia blockchain avanzata che rende questo token interoperabile su diverse piattaforme come Ethereum, Solana, Binance Smart Chain o Avalanche. Inoltre, dispone della funzionalità stcking (che permette all’utente di guadagnare da quei token che mantiene bloccati) e consente di accumulare punti mediante la condivisione dei contenuti di Base Dawgz sui social media. Una volta conclusa la prevendita, questi punti potranno essere scambiati con il token nativo $DAWGZ.

https://twitter.com/BaseDawgz/status/1800769719982813379

Meme-coin mania: un trend consolidato di cui Base Dawgz potrebbe essere la nuova “star”

È ormai risaputo che, nel 2024, nella crypto community le meme coin sono costantemente al centro delle conversazioni degli esperti, degli appassionati e degli investitori. Le loro performance e la crescita esponenziale del loro prezzo ne sono la prova. Tutti gli indicatori concordano nel ritenere che questa nicchia del mercato crypto sarà il catalizzatore principale del bull run della prossima estate, avendo già raggiunto i $56 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Le meme coin si sono evolute moltissimo negli ultimi mesi e il loro potenziale continua a crescere. Tornando al caso di $BRETT, la meme coin di Base più famosa, dall’inizio di giugno il suo prezzo è aumentato del 76%, arrivando a quota $0,1572. Grazie alla risonanza suscitata da questa tendenza, $BRETT è riuscita a raggiungere il $1 miliardo di capitalizzazione di mercato in un tempo record di tre mesi: un periodo molto più breve rispetto agli anni impiegati per esempio dalla meme OG Doge (DOGE).

Base Dawgz si inserisce perfettamente in questo trend in crescita e ha tutto il potenziale per ritagliarsi nei prossimi mesi un ruolo da protagonista assoluto. L’attuale configurazione del mercato, infatti, è molto favorevole a $DAWGZ, che nei prossimi mesi, una volta lanciata sui DEX, avrà l’opportunità di brillare come una vera e propria star.

In questo momento tutti parlano di Base Dawgz sui principali media di crypto e tecnologia. Tra gli altri, ReadWrite prevede per questa criptovaluta Base un Return On Investment (ROI) dopo il lancio di 10 volte. Mentre, 99Bitcoins ha incluso Base Dawgz tra le dodici criptovalute che potrebbero crescere un 10x nel 2024.

Dello stesso avviso è anche l’esperto No Bs Crypto, che conta attualmente con oltre 87.000 iscritti al proprio canale YouTube. Secondo questo youtuber, Base Dawgz è una delle migliori meme coin di questo mese e nel video qua sotto ce ne spiega il motivo.

https://www.youtube.com/watch?v=WJfhrMrj4kY

Riguardo alla tokenomia, Base Dawgz alloca il 20% dei suoi 8,45 miliardi di token per la sua prevendita, pari a circa 1,69 miliardi di token. Inoltre, un altro 20% della sua offerta totale verrà dedicato ad attività di staking e ricompense. Gli investitori possono partecipare alla prevendita visitando il sito del progetto, collegando il proprio wallet e selezionando un network qualsiasi tra Coinbase, Ethereum, Solana, Avalanche, or BSC. Si possono acquistare attraverso Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) and AVAX. Ulteriori informazioni possono essere richieste attraverso i canali ufficiali X e Telegram della comunità di Base Dawgz.

