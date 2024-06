Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese ha ottenuto un grande riconoscimento dalla Lega Nazionale Dilettanti che ha incoronato la società rossoblu come migliore società del campionato nella valorizzazione dei giovani calciatori durante la stagione 2023/2024 visto il numeroso impiego di giovani nelle partite disputate.

L’importante riconoscimento è ovviamente frutto di una politica incentivata sui giovani che la Caronnese può vantare grazie all’impegno della società, motivo per cui il presidente rossoblu Egidio Terenziani ha dichiarato con grande fierezza il traguardo raggiunto: “Siamo tutti veramente orgogliosi di questo traguardo: siamo stati la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento in campionato utilizzando più giovani di qualsiasi altra. Questo è un segno intangibile della nostra visione del calcio: credere nei giovani per noi rappresenta un mantra e lo sarà sempre più nelle stagioni a venire”. Continua il presidente: “Le nostre giovani leve saranno supportate da allenatori e preparatori di grande professionalità e potranno vivere il calcio all’interno di un contesto costruito e sviluppato seguendo i criteri ESG che fin da subito hanno rappresentato un punto differenziante della nostra società rispetto a qualsiasi realtà calcistica e su cui continueremo a crederci. Non abbiamo avuto nessun timore a schierare i nostri migliori talenti durante le partite dell’ultimo campionato e continueremo così anche nelle prossime stagioni.

(foto archivio)