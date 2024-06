Groane

CERIANO LAGHETTO – L’occasione è stata la notifica dell’elezione a consigliere comunale il messaggio è quello di un confermato impegno per la comunità cerianesi dai banchi della minoranza per rappresentare i 342 cittadini che gli hanno accordato una preferenza.

Si può riassumere così la nota condivisa ieri da Roberto Crippa ex sindaco di Ceriano che ha condiviso un post su Facebook.

“Oggi mi è stata notificata l’elezione alla carica di consigliere comunale (di minoranza). In calce ho apposto 342 firme. Sono le preferenze che i miei sostenitori e le mie sostenitrici mi hanno concesso. E’ un numero enorme di preferenze per un comune come Ceriano Laghetto, che supera di gran lunga le 250 personali del 2014. Una grandissima responsabilità, ma il futuro è da costruire, partendo da loro. 342 grazie!

Un affettuoso saluto a tutti ! Roberto”