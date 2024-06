Città

SARONNO/ SARONNESE – Ricco fine settimana di metà mese con la terza parte della Festa del pesce di Rovello, senza dimenticare il sociale con la Giornata mondiale del donatore di aangue domani dalle 10 alle 18 per la vendita delle ciliegie in pieno centro a Saronno.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno

ROVELLO PORRO – Torna la tradizionale “Festa del Pesce” giunta alla sua 13° edizione nella location dell’area feste di via Bernardo Luini. L’evento è organizzato dalla Protezione Civile con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet su www.comune.rovelloporro.co.it.

SOLARO – Un intero fine settimana dedicato alla festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta organizzata nell’area feste di corso Berlinguer. Dettagli al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Venerdì 14 giugno

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione “Le Stanze della musica” di via Padre Reina 14, concerto del gruppo Baraccone Express che presenta il nuovo album. Ingresso a offerta libera e consapevole a favore di Rete Rosa e La Città di Smeraldo, prenotazione obbligatoria al numero 3665980980.

MILANO – Al Museo Diocesano Carlo Maria Martini del capoluogo lombardo approda la mostra dedicata ai Sony World Photography Awards a cura di Barbara Silbe, un evento arrivato alla sua 17° edizione e divenuto un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di fotografia. Informazioni al sito internet www.chiostrisanteustorgio.it/mostra/sony-world-photography-awards-2024/.

Sabato 15 giugno

SARONNO – Dalle 10 alle 18, in piazza Avis e in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, Avis Comunale Saronno propone la tradizionale Sagra delle Ciliegie. Informazioni alla mail [email protected].

SARONNO – Alle 11, in via Amendola, il Comitato provinciale per la celebrazione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti invita alla cerimonia commemorativa. Dettagli al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Domenica 16 giugno

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30 in piazza del Mercato, torna il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Dalle 11, nella location storica di villa Gianetti in via Roma 20, torna il Festival Casta Diva l’appuntamento per gli amanti della lirica. Informazioni al sito internet www.operateatro.it.

MONZA – Alle 15, nell’antico Arengario in piazza Roma e in occasione di “Monza Book Fest”, presentazione del romanzo “I fiori hanno sempre ragione” della scrittrice e giornalista Roberta Schira. Informazioni al sito internet www.comune.monza.it/it/events/monza-book-fest.

LIMBIATE – Dalle 18, in via Bramante, l’amministrazione comunale propone “Aperitivi Musicali”: musiche e arie classiche, curate da 7 musicisti dell’Orchestra Filarmonica Città di Limbiate. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

