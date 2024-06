Cronaca

LIMBIATE – Ieri al quartiere Pinzano di Limbiate, in via Giotto, intervento di vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale dopo l’allarme arrivato da alcuni cittadini, due bimbe erano rimastre incastrate sull’altalena.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, sul sedile di una altalena sono rimaste incastrate due bambine piccole, non riuscivano a muoversi, hanno iniziato a spaventarsi e lo stesso è accaduto per le persone – compresi diversi altri bambini – che si tr0vavano lì vicino, ed è stato chiamato il 118, il numero delle emergenze. Per liberarle i pompieri hanno, letteralmente, smontato l’altalena; e poi l’hanno rimontata. Le bimbe, visitate sul posto dal personale dell’autolettiga della Croce bianca, sono apparse in buona salute.

