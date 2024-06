Cronaca

ORIGGIO – Ne capita quasi uno al giorno, e stavolta è avvenuto in un orario di forte traffico: ancora un incidente alla connessione fra le autostrada A9 ed A8 alle porte di Origgio.

Oggi alle 17.20 si sono scontrate due automobili chi procedevano in direzione nord, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia stradale e l’ambulanza della Croce viola. Due persone hanno avuto bisogno di assistenza medica, si tratta di una ragazza di 28 anni e di un ragazzo di 32 anni; non hanno comunque riportato gravi lesioni. Per effetto dell’accaduto si sono creati rallentaneti in autostrada, in un orario di forte traffico,

Gli agenti della polfer hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

