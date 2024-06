Città

SARONNO – Lucciole nel condominio a Saronno: proteste.

Ha suscitato grande clamore la notizia dell’investimento di un’87enne avvenuto domenica pomeriggio alle porte della Cassina Ferrara. E’ successo intorno alle 14 quando la donna è stata colpita da un auto tra via Miola e via Parini.

Ancora un incidente con feriti in autostradsa A9 nel tratto Saronnese. In questo caso è successo alle 4.20 della scorsa notte fra Saronno e Turate in direzione nord, dove si sono scontrate due automobili. Un uomo di 52 anni ha avuto bisogno di cure mediche, sul posto è arrivta l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, l’auto-infermieristica, polizia stradale e vigili del fuoco.

Lei lo aveva mollato, e allora lui le aveva rovinato l’auto: il fatto era successo un paio di mesi fa, ed ora a finire nei guai è stato un 22enne di Garbagnate Milanese, che voleva “vendicarsi” della ex che l’aveva lasciato.

14062024