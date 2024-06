Lazzate

LAZZATE – Una serata straordinaria che rende omaggio alla tradizione della grande opera lirica italiana, patrimonio culturale mondiale, un grande evento in piazza per avvicinare la musica a tutti. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 16 giugno, quando il Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate porterà in scena “La traviata” di Giuseppe Verdi, l’opera più rappresentata al mondo.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e si svolgerà in “Piazza dei Lazzatesi” con posti numerati. Verrà eseguita la trascrizione del maestro Lorenzo Pusceddu in cui i recitativi sono sostituiti dalla narrazione di Flora che introduce

e collega le scene. Il risultato è un’opera fruibile anche dai meno esperti che potranno apprezzare le celebri arie. Il Corpo musicale Santa Cecilia svolgerà il ruolo dell’orchestra e sul palco allestito con scenografie si esibiranno Eva Corbetta nel ruolo di Violetta Valery, il tenore Alessandro Fantoni nel ruolo di Alfredo Germont e il baritono Matteo Jin nel ruolo del padre Giorgio Germont ed il coro dell’opera di Parma. Il direttore sarà Andrea Colzani. Le scenografie, i costumi e la regia sono affidate a Elena D’angelo.

I biglietti sono in vendita nella biblioteca Comunale, la cartoleria Millecolori o direttamente online a questo link. Ma la grande serata di domenica sarà anticipata da due altre serate di musica: venerdì 14 alle 21 nella chiesa parrocchiale, l’orchestra d’archi Thais e l’organista Ivan Ronda, diretti dal maestro direttore della banda lazzatese Andrea Colzani, eseguiranno brani di celebri compositori, utilizzando l’organo della chiesa di San Lorenzo, tra i più belli di Lombardia con 46 registri e circa 2500 canne. Andrea Colzani eseguirà anche dei brani per tromba, organo ed orchestra. L’accesso è libero. Sabato alle ore 21 nella piazza don Antonio Galli, la Young Magic Orchestra, la compagine giovanile del Corpo Musicale Santa Cecilia, si esibirà in concerto diretta dal maestro Giuseppe Talamo ed eseguirà celebri musiche da film.

“L’Amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere il grande evento musicale promosso dalla nostra banda cittadina con la rappresentazione in piazza de La Traviata, anticipata da due serate di grande livello” – commenta il sindaco Andrea Monti. “Invito tutti ad una grande partecipazione per quello che sarà un fine settimana indimenticabile per Lazzate”.