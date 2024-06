iltra2

TRADATE – Anche i vigili del fuoco di Tradate sono stati chiamati ad intervenire a causa dell’intensa perturbazione che ha interessato i territori delle provincie di Milano, Varese, Brescia, Bergamo e Monza.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per operazioni di soccorso ad autisti in difficoltà, prosciugamenti, messa in sicurezza di alberi pericolanti.

L’ultima perturbazione colpisce il territorio lombardo: Pavia e Lodi le province più colpite. Una forte perturbazione meteorologica ha colpito il territorio lombardo nella serata di oggi, con particolare intensità nelle province di Lodi e Pavia. Decine di richieste di soccorso sono giunte ai vigili del fuoco a causa di allagamenti e pericoli derivanti da alberi caduti o pericolanti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i vigili del fuoco di Tradate schierati in uno dei luoghi colpiti dal maltempo)

14062024