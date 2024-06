Dice Monti: “Non ci piacciono i tentativi fatti di nascosto di accaparrarsi poltrone senza mettere a conoscenza il gruppo E arrivò, puntuale, il giorno in cui chi ha tradito politicamente va a mendicare una poltrona all’avversario. La poltrona è la versione politica moderna dei 30 denari e non finisce mai bene . Infatti la lista “Siamo Ceriano”, nata solo per sabotare la vittoria del centro destra, si sfalda un giorno dopo le elezioni, perché ovviamente c’è sempre chi non ci sta all’osceno accordo politico di scambio con la sinistra, oppure banalmente una singola poltrona non può accontentare tutti. Naturalmente la possibilità che tutto fosse pianificato in anticipo è fin troppo palese, spiace se qualcuno non l’abbia capito fin dal principio. Purtroppo l’ingenuità in politica si traduce in errore colpevole. Continuiamo a domandarci dove sia la guida di questi partiti che lasciano utilizzare simboli a persone del tutto impreparate e c