Cronaca

CESANO MADERNO – Grave incidente stradale oggi alle 12.23 a Cesano Maderno in via Magenta, sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, dopo che si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta.

A riportare le conseguenze peggiori per l’accaduto è stato un ragazzo di 28 anni, che era in moto e che è stato sbalzato per circa 4 metri a seguito dell’impatto; ha riportato traumi a torace, schiena e arto inferiore ed è stato trasportato con l’elisoccorso, in serie condizioni, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Una 21enne che era alla guida dell’auto è stata visitata ma per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, 2 ambulanze e la pattuglia della polizia locale.

(foto archivio: elisoccorso in servizio nella zona)

14062024