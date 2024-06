Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota lettera con cui Giuseppe Nigro, come presidente della Società storica saronnese e presidente del Comitato Giacomo Matteotti provincia di Varese, ha avviato l’iter che ha portato alla cerimonia commemorativa in programma domani sabato 13 giugno.

da recenti ricerche condotte presso l’Archivio Storico del Comune di Saronno ho appurato come non esista alcun atto amministrativo che abbia formalmente modificato la precedente denominazione di Villaggio Mussolini in Quartiere/Villaggio Matteotti.

Ne deduco che l’umile lapide dedicata a Giacomo Matteotti che nel 2021 la Società Storica Saronnese fece riqualificare, azione condivisa dalla sua Amministrazione, fu posta motus populi dai saronnesi nel giugno del 1945 per ricordare il martire socialista.

Da allora il quartiere progettato dall’ing. Edoardo Flumiani è a tutti i saronnesi noto come quartiere Matteotti.

Sono più di cento in tutta la provincia di Varese le vie, le piazze dedicate a Giacomo Matteotti. In occasione delle celebrazioni del Centenario della morte del deputato socialista anche Saronno potrebbe formalmente denominare con atto amministrativo Piazza Giacomo Matteotti il luogo antistante la lapide.

Da una sommaria indagine che potrà essere formalmente verificata dagli uffici competenti non dovrebbero esserci problemi di natura amministrativa poiché su quello spazio intermedio di via Amendola non insistono numeri civici. E pertanto non vi sono riflessi economici per i cittadini.

Certo che vorrà farsi interprete della presente richiesta, colgo l’occasione per informarla che dal giugno scorso sono stato designato da tanti amici a presiedere il Comitato provinciale di Varese per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti che cadrà, come è noto, il 10 giugno 2024.

