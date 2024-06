Comasco

ROVELLO PORRO – La 13esima edizione della Festa del pesce sta per giungere al termine, questo è infatti l’ultimo weekend, e gli scorsi fine settimana hanno riscosso un grande successo a livello di affluenza.

La protezione civile, che ha organizzato, e che da 13 anni organizza questa ricorrenza, auspica che anche questo weekend si registri il “Sold out”; anche perché l’area feste sita in via Luini attira non solo rovellesi, ma anche persone dai paesi limitrofi.

Per i più piccoli, ci sarà un’area con i gonfiabili nell’area verde all’interno della struttura.

