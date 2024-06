SARONNO – Code e traffico a passo d’uomo oggi venerdì 14 nel cuore di Saronno tra il Municipio e la stazione. In via Caduti della Liberazione, infatti, sono in corso oggi e domani sabato 15 giugno lavori urgenti sulla rete gas. Per consentire lo svolgimento del cantiere sono entrate in vigore variazioni della viabilità,attive oggi dalle 7 alle 18 e sabato dalle 7 alle 12.

In particolare, le variazioni coinvolgono via Caduti della Liberazione, dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e la circolazione è a senso unico di circolazione di via Marconi, con l’unica eccezione per i trasporti pubblici. Chi percorre via Molino, all’intersezione con via Caduti della Liberazione, ha l’obbligo di svolta a destra, mentre chi percorre via Caronni, all’intersezione con via Caduti della Liberazione, ha l’obbligo di svolta a sinistra. Coinvolta nelle variazioni anche via Marconi. all’intersezione con via Caduti della Liberazione non è infatti possibile l’accesso in quest’ultima.