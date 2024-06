Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Nigro

presidente Società Storica Saronnese e presidente Comitato Giacomo Matteotti provincia di Varese in merito alla cerimonia commemorativa in programma domani, sabato 15 giugno, alle 11.

Sabato 15 giugno 2024, a circa 100 anni dalla barbara uccisione per mano fascista, sarà dedicato formalmente un luogo della città di Saronno a Giacomo Matteotti.

Lo slargo di via Amendola, dove l’amministrazione ha deciso di intitolare una Piazza al deputato socialista, era già assurto per volere popolare dopo la guerra di Liberazione a luogo simbolico di libertà per tutti i saronnesi.

Il villaggio impero Arnaldo Mussolini fu rinominato Villaggio Matteotti per volere popolare. I saronnesi ridiventati liberi rivolsero la loro riconoscenza a Matteotti dedicandogli un’umile targa e operando un taglio con una storia di violenza, di razzismo e imperialismo che evocava l’impero.

L’insegna a Matteotti, logoratasi nel corso del tempo, quasi abbandonata fu restaurata alcuni anni fa dalla Società Storica Saronnese.

Oggi, sotto quella targa e nel nome di Matteotti si rigenera una storia repubblicana e democratica. I saronnesi delle nuove generazioni sapranno riconoscere nella nuova Piazza Matteotti un simbolo di grande valore per alimentare virtù democratiche e impegno civile per la comunità.

Desidero ringraziare il sindaco Augusto Airoldi che ha accolto l’istanza avanzata per conto della Società Storica Saronnese e del Comitato Giacomo Matteotti provincia di Varese e il presidente del Consiglio comunale di Saronno, Pierluigi Gilli che ha condiviso la richiesta.

