SARONNO – Questa domenica alle 11, è in agenda il secondo appuntamento del ciclo di incontri del Festival Casta Diva nell’elegante e storica cornice di Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo dedicato alla cantante Giuditta Pasta.

In programma un omaggio al celebre soprano Maria Malibran, tra le più famose cantanti liriche del XIX secolo, nata a Parigi nel 1808. Figlia del grande tenore spagnolo Manuèl Garcia, poco più che quindicenne già calcava le scene di Londra debuttando ufficialmente nel 1825 come Rosina del Barbiere di Siviglia di Rossini e trionfando poi al Théatre Italien di Parigi a partire dal 1827 in Don Giovanni nel ruolo di Zerlina.

Straordinaria interprete del teatro ottocentesco, collezionò trionfi dopo trionfi; grazie ad una notevole estensione vocale, cantò sia da contralto che da soprano e fu anche compositrice di musica vocale da camera, di notturni, di romanze e canzoni.

L’appuntamento di domenica, che le rende omaggio, vede la presenza esperta del Prof. Giorgio Appolonia, autorevole studioso del repertorio vocale, padrino del Festival e consulente di Villa Gianetti, accompagnare il pubblico all’ascolto dei classici indimenticabili che resero celebre Maria Malibran, in un percorso che si srotola tra storie, legami e riferimenti. Con lui in scena sarà il mezzosoprano Jae Hee Kim mentre la parte musicale è realizzata da un ensemble strumentale diretto dal Maestro Alessandro Calcagnile, anche al pianoforte, con Giovanni Mirolli al violino e Francesco Dessy al violoncello.

Si potranno ascoltare brani indimenticabili che facevano parte del repertorio di Maria Malibran, un’antologia di pagine di diversi autori: l’aria Vedrai carino dal Don Giovanni di Mozart e, sempre di Mozart, Voi che sapete, aria di Cherubino da Le Nozze di Figaro, personaggio che si addiceva particolarmente alla recitazione dinamica e brillante di Maria Malibran; Deh tu nell’anima e Se Romeo da I Capuleti e I Montecchi di Vincenzo Bellini, Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini, aria che deliziava le belle dame dei salotti di tutta Europa. Del grande compositore pesarese saranno proposti anche Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia e Pensa alla Patria da L’Italia in Algeri.

